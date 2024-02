Juve-Felipe Anderson, le ultime novità

Lotito non molla Felipe Anderson

I numeri

La Juventus ha da tempo messo nel mirino in vista della prossima stagioneche rappresenta un'opportunità visto che il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno e può lasciare la Lazio a parametro zero. La conferma, di quanto alla Continassa facciano sul serio per il giocatore, c'è stata in settimana con la presenza di Giovanni Manna all' Olimpico per assistere a Lazio-Bayern Monaco, anche per osservare da vicino Felipe Anderson.L'ostacolo per la Juve potrebbe essere la Lazio e in particolareche non ha ancora mollato l'idea di convincere Felipe a rimanere in biancoceleste. I bianconeri sono sempre in vantaggio per chiudere l’acquisto a zero. L’accordo raggiunto a gennaio prevedeva la firma a fine stagione. Non ci sono state anticipazioni, almeno fino a ieri, scrive il Corriere dello Sport. Lotito è ripartito in pressing.Il presidente dellaha dato mandato al diesse Fabiani di allacciare nuovi contatti con Juliana Gomes, sorella-manager del brasiliano, si legge. Un incontro potrebbe avvenire a breve. L’offerta del presidente è ferma a 3,5 milioni (bonus compresi) fino al 2027. La prima proposta, faraonica, prevedeva un contratto di cinque stagioni, poi si è scesi a tre. E adesso c’è chi pensa che si possa tornare a cinque. Fino a quando non sarà ufficiale il matrimonio tra Felipe e la Juve, Lotito proverà a strappare il suo si. Perderlo e regalarlo alla Juve, è un omaggio esagerato.Intanto, Felipe Anderson corre sul campo; dopo l'ottima prestazione contro il Bayern Monaco è pronto a giocare la 132 esima partita consecutiva. Nessuno in Europa è in campo da così tanto tempo e in più, contro il Bologna raggiungerà anche le 300 presenze nei top 5 campionati. Segnali di come il giocatore sia ancora una garanzia, per la Lazio, e per chi vorrà ingaggiarlosu tutti.