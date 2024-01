Lazio, che offerta dall'Arabia per Felipe Anderson.

Rinnovo Felipe Anderson, stallo con la Lazio. E la Juve...

Ormai è noto che la Juventus sia sulle tracce diesterno della Lazio che ha il contratto in scadenza a giugno. I bianconeri vedono nel brasiliano un'opportunità di inserire un giocatore di esperienza nella rosa del prossimo anno, quando la squadra dovrà molto probabilmente partecipare anche alla Champions e quindi aumenteranno gli impegni. C'è però una novità importante sul giocatoreLa Lazio, riferisce il Corriere dello Sport, ha rifiutato un’offerta da un club arabo per il brasiliano, dovrebbe essere l’Al Shabab, già interessato a Politano del Napoli.. Lotito ha detto no, per adesso. Chiede 20 milioni. E’ clamoroso il no, a primo acchito. Lo è se si pensa al fatto che Felipe è in scadenza a giugno e il rinnovo appare lontano. Un rifiuto che arriva anche dalla clausola che prevede il 50% della cessione sia "girato" al West Ham, come ad accordi quando il brasiliano è tornato a Roma.Una situazione che ovviamente alla Continassa monitorano con attenzione. Se Lotito dovesse "resistere" al pressing arabo, allora entrerebbe in gioco la Juve. La proposta della Lazio per il rinnovo si è fermata a 3,5 milioni e non salirà. I bianconeri quindi potrebbero dover offrire qualcosa in più per ingaggiare l'esterno d'attacco.