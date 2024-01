Rocchi si "arrende", Nasca e Fabbri rischiano la "carriera"

Dalla spinta di Bisseck al mani di Bani, manca l'uniformità

Si è chiuso uno dei week end più difficili del campionato per la classe arbitrale, che segue mesi di decisioni discutibili e soprattutto poco coerenti. "Il tempo delle giustificazioni, del cercare di coprire il solco di un errore con un altro solco (spesso sbagliato anche quello) parrebbe finito. Quello commesso dalla coppia (poco premiata) Fabbri-Nasca, la sgomitata non vista di Bastoni su Duda prima della rete di Frattesi, potrebbe essere forse il più grave di questa stagione, nella quale non sono mancate sviste pesanti e svarioni clamorosi.Sia(non nuovo a debacle come questa) sia(ha perso l’immunità da internazionale, è alla CAN da più di 10 anni, se non rientra fra i primi 20...) rischiano di andare a casa a fine stagione, molto più di una semplice ipotesi, riferisce il Corriere dello Sport. L'ammissione dell'errore in Inter-Verona è arrivata nella serata di ieri a Open Var, la trasmissione su DAZN in cui si analizzano i principali episodi. "Abbiamo sbagliato, a Milano doveva decidere l’arbitro in campo (Fabbri), il che avrebbe facilitato il compito del VAR (Nasca) che pure, in una situazione come questa, non poteva non intervenire. Dobbiamo capire il mancato intervento", la spiegazione di Gervasoni (vice commissario designatore), concordata proprio con Rocchi, che si "arrende".Com’è possibile, si legge sul quotidiano che in Verona-Lazio la spinta a due mani di Casale su Duda poco prima del gol venga punita con l’arbitro (Ayroldi) chiamato al monitor dal VAR (Paterna), decisione giusta, e quella di, che ha preceduto la rete di Arnautovic, venga ignorata sia da Doveri che da Irrati (e ieri Gervasoni ha ammesso che è stato un errore) "Come è possibile", aggiunge il CDS, "che il fallo di mano di Mario Rui in Napoli-Monza venga punito in campo con il rigore (ci sta) e quello di Bani (sinistro già largo, il leggero tocco sulla gamba non dovrebbe avere peso) in Genoa-Juve sia passato in cavalleria sia per Massa in campo e Fabbri (ancora tu?) al VAR?". Mancanza di uniformità, questo uno dei principali problemi che sono emersi nella stagione 2023/2024.