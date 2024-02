Tiagoera andato in panchina nella gara di San Siro contro l'Inter, un primo assaggio di squadra alla Juventus per proseguire il suo ambientamento a Torino. Esattamente come accaduto per Carlos Charly Alcaraz che poi è subentrato nei minuti finali. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport Djalò al momento potrebbe giocare un'ora, non di più, come accaduto nell'amichevole contro il Chisola, club che milita in Serie D. Il suo recupero prosegue ed il minutaggio che può giocare aumenta. Manca sempre meno alla possibilità di vederlo in campo in maglia bianconera, in un incontro ufficiale.