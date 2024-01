Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Antonioha una gran voglia di tornare a Torino e sta spingendo per una nuova esperienza sulla panchina della, che alla fine della stagione potrebbe essere senza un "proprietario". Massimiliano, infatti, sembra tentato dalle sirene arabe, anche se finora ha sempre dribblato le domande sul suo futuro. Sembra che nella testa del livornese stia maturando sempre più l'idea di chiudere il cerchio con questa annata, possibilmente tornando a vincere, per poi lasciare spazio a un altro collega che potrebbe davvero essere il grande ex.