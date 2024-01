Juve, Chiesa recuperato: cosa filtra sul suo impiego



Juve-Sassuolo, chi giocherà in attacco? Le scelte di Allegri

Conto alla rovescia per, in programma all'Allianz Stadium domani sera. In giornata parlerà Massimiliano Allegri in conferenza stampa e darà qualche indicazione in più sulle scelte e in particolare sulla condizione di alcuni giocatori come Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Quest'ultimo si è allenato insieme al gruppo ieri e quindi sarà convocato senza alcun dubbio, come già aveva anticipato il tecnico post Juve-Frosinone. Ma partirà dall'inizio?Chiesa, reduce dalla distorsione-contusione al ginocchio sinistro, ha saltato le ultime due gare della Juve. Il ginocchio si era già sgonfiato da giorni ma con l'attaccante della Juve c'è sempre la massima cautela. Finalmentepuò di nuovo contare su di lui, anche se il classe 1997 dovrebbe partire dalla panchina, come riferisce il Corriere dello Sport.Chi è sicuro di giocare da titolare è Dusan Vlahovic, che ha segnato il gol decisivo nell'ultima giornata di Serie A ed è rimasto fuori in Coppa Italia. L'altra maglia se la contendono Arek Milik, reduce dalla tripletta, eIl talento turco però è in vantaggio per affiancare Vlahovic. Sarebbe la quarta partita da titolare nelle ultime cinque; una costanza che Kenan si è guadagnato grazie alle sue prestazioni.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta oggi dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.