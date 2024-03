Cosa può accadere a Inter e Juventus

La prossima stagione calcistica si preannuncia come una vera e propria maratona senza sosta per le squadre di Serie A e non solo. Con le 38 partite garantite del campionato italiano , si aggiungono ulteriori impegni derivanti dalle competizioni nazionali e internazionali, portando il totale delle partite a un livello record.Ogni squadra che arriva lontano nelle competizioni italiane, come la Coppa Italia e la Supercoppa,Ma è l'Europa a rappresentare il banco di prova più impegnativo. Con il nuovo formato delle competizioni europee voluto dall'UEFA a partire dal 2024-2025, le squadre potrebbero disputare un numero significativamente maggiore di partite. Una finalista di Champions League potrebbe affrontare fino a 13 incontri, mentre una squadra partita dai playoff di Europa League o Conference League potrebbe arrivare fino a 15 partite.con un club potenzialmente impegnato in 17 partite, rappresentando un aumento del 30% rispetto alle stagioni precedenti.La vincitrice della Champions League si troverà anche ad affrontare la Supercoppa Europea in estate., portando ulteriori sfide durante un periodo già logorante della stagione e concludendo un anno solare che inizia con Euro 2024 e le successive Olimpiadi di Parigi.Questo scenario mette in evidenza la questione dell'eccessiva carico di partite per i giocatori. Nel 2020-2021, l'esempio di Pedri, centrocampista del Barcellona, che ha disputato ben 73 partite rappresentando anche la Spagna ai Giochi Olimpici di Tokyo, è stato emblematico. Tuttavia, questo intenso calendario ha inevitabilmente avuto un impatto sulla sua resistenza fisica, tanto che nella stagione successiva ha dovuto fermarsi 4 volte, saltando ben 41 partite.Proiettando questo scenario sulla Serie A,Tuttavia, le federazioni internazionali, come FIFA e UEFA, si scontrano per fissare i loro appuntamenti, con le qualificazioni per il Mondiale 2026 che inizieranno già a marzo dello stesso anno.In totale, si potrebbero ipotizzare fino a 81-82 partite per un giocatore, 88 includendo le Olimpiadi. Questo significa praticamente disputare due stagioni in una, con il rischio di un sovraccarico fisico e mentale per i giocatori coinvolti.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.