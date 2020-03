Sul Corriere dello Sport arriva una presa di posizione molto forte. Scrive Dotto: "Si tratta di capire che qui si gioca, a porte apertissime, una partita più decisiva, quella di avere gambe e testa per ripartire. Per non essere un domani quelli illesi dal virus, con i polmoni sani, ma la testa e le tasche malate. Bisogna porsi il problema del domani, perché risvegliarsi dall'incubo non sia un incubo peggiore. Ecco perché il calcio deve rientrare nel programma di riapertura. Chiudere tutto, va benissimo, era la soluzione più ovvia, ma non cominciare a immaginare una soluzione diversa è l'idiozia imperdonabile di chi non sa articolare un pensiero complesso a fronte di un problema anch'esso complesso".