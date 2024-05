Il Corriere dello Sport fa un'analisi della partita tra Bologna e Juventus, soffermandosi in particolare sulla prima parte di gara, dominata dalla squadra di Thiago Motta: "Il primo tempo del Bologna è stato stellare, sì, si può e si deve sottolineare come quella del Bologna alla Juventus sia stata una vera e propria lezione di calcio. Con la Juventus confusa, frastornata, incapace non solo di correre e di rincorrere, ma che ci capiva addirittura poco o niente di fronte a un Bologna che è come se giocasse al gatto con il topo. Nel primo quarto ha giocato sotto un’autentica grandinata., che non arrivava dal cielo ma era fabbricata dai suoi dirimpettai".