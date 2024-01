Il contrattacco dell'AIA: pronti ad agire legalmente

Le accuse all'AIA: la fonte anonima

Dopo il servizio mandato in onda dalla trasmissione televisiva di Mediaset (Le Iene) che raffigurava un arbitro anonimo ( QUI i retroscena su chi può essere il soggetto in questione) che pubblicava numerose accuse al sistema dei fischietti italiani, l'associazione italiana arbitri sta valutando l'idea di procedere per vie legali.n una riunione che avverrà durante la mattinata, raccoglierà tutte le conclusioni alle quali il pool di esperti legali è arrivato. L'avvocato Di Stasio, riferisce il Corriere dello Sport, darà la propria opinione - alla guida del team -, ma l’idea di base rimane di procedere per vie legali.Il designatore arbitrale,, sta cercando di mantenere la tranquillità all'interno del gruppo; l’intera classe arbitrale sarebbe sull’orlo di una profonda crisi di nervi, stanca delle continue accuse perpetrate nei loro confronti. Questo ciò che spinge l'AIA a "rispondere" non solo a parole ma anche legalmente. Oggi si tireranno le file e, se ci saranno risvolti in tema di tutela, si deciderà di procedere immediatamente per vie legali, in modo tale da tutelare l’intera sezione di arbitri.Facendo un passo indietro, tutto è iniziato quando un arbitro in attività inha parlato, in forma anonima, denunciando 'gravi anomalie' del sistema arbitrale in Italia: dagli errori commessi dai colleghi in campo e non sempre corretti da quelli al VAR, la scelta delle immagini mostrate al pubblico per giustificare alcune decisioni prese, fino all'annuncio di cinque tra arbitri e assistenti intento a ricorrere alle vie legali contro l'AIA.