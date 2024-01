Massimiliano Allegri sempre divertirsi sempre di più in questo duello scudetto con l'Inter. "Se noi siamo più giovani come età, allora siamo Sinner. E l’Inter è Djokovic". Dopo la battuta su guardie e ladri che tanto ha irritato dalle parti di Appiano Gentile, scrive il Corriere dello Sport, è l’ora del tennis ma pure stavolta il tecnico juventino punzecchia i rivali, nonostante l’accostamento con un fenomeno come Nole suoni come un grande complimento: «Che non la prendano male, eh, sono permalosi...».