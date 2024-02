Inter-Juve, il pareggio accontenta Allegri?

La notte del 26 novembre, poco più di due mesi fa allo Stadium, sorrise, esibendo la propria livornesità: "Oggi giornata positiva, ho pareggiato con l'Inter e il mio cavallo è andato forte a Pisa". Ecco, chissà se anche questa sera, dopo la sfida a San Siro, userebbe le stesse parole in caso di parità. Di sicuro corrono forte, con lo stesso passo da inizio campionato, e stasera entrano in dirittura per lo scudetto. Il traguardo è ancora lontano, altre sedici partite per i bianconeri dopo il Derby d'Italia, diciassette per i nerazzurri contando il rinvio con l'Atalanta. Forse, scrive il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri non disprezzerebbe un altro pareggio, anzi avrebbe un senso compiuto per i bianconeri restare a un'incollatura dall'Inter. Aumenterebbero le variabili in previsione della. In volata, si sa, può succedere di tutto. Per questo motivo, Inzaghi e l'Inter pensano a un solo risultato: battere la Juve per fuggire, balzare a +4 con una partita in meno e, se possibile, dare un segnale di strapotere al campionato. L'Inter attaccherà con giudizio, senza esporsi, e con la stessa ferocia esibita a Riyad nella semifinale di guarda caso preparata come un'altra finale. Non è la stessa cosa spazzare via la Juve, ma è quello che si sono detti e hanno immaginato nello spogliatoio di Appiano Gentile, fieri di giocarsela nello stadio di casa, spinti da 75 mila anime, con personalità e consapevolezza, doti acquisite attraverso il cammino sino alla finale di Istanbul. Un pareggio, per i nerazzurri, sarebbe una delusione e lascerebbe tutto aperto.