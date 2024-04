Allegri e Pioli domani si affronteranno vivendo una situazione per molti aspetti simile. Come scrive il Corriere dello Sport, entrambi i tecnici hanno impiegato meno di tre anni a passare dall’apoteosi alla proscrizione,Pioli capace di riportare allo scudetto, e in rimonta, il Milan dopo undici anni, grazie alle riconosciute doti di competenza tecnica, intelligenza umana, grazia naturale e misura. Neppure adFino all’esternazione dolce e velenosa di Giuntoli sul fatto che sul futuro bisogna discutere, capire, valutare, in fondo la società si era tenuta abbastanza distante da non disturbare il conducente. Allegri e Pioli sono gli orsi elettronici del luna park per numero di colpi bassi ricevuti e sono anche i pazienti zero di una malattia diffusa del nostro campionato, in alto come in basso,