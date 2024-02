Serie A, la proposta di Inter, Milan e Juventus

L'incontro con Gravina: Serie A a 18 squadre



Marotta nel mirino dei presidenti: chieste le dimissioni

Alta tensione ai vertici del calcio italiano; tutti sono d'accordo che servono riforme, ma quali? E a chi spetta proporle? Da una parte c'è la FIGC che ha preparato un piano strategico di riforme convocando per l'11 marzo un'assemblea per la modifica dello statuto. Dall'altra, scrive il Corriere della Sera, c'è la Lega Serie A, che accarezza l'idea di adottare il modello "Premier League", ovvero di separarsi dalla federazione per ottenere maggiore autonomia. E la posizione di Juventus, Inter e Milan?Le big del campionato, compresa la Roma, hanno chiesto di ridurre da 20 a 18 il numero delle squadre, scatenando l'ira degli altri club. Complici gli interessi in gioco e il momento delicato, le tensioni hanno raggiunto livelli di guardia, vicina alla soglia di una clamorosa spaccatura al vertice. E' stato presentato un documento di 26 pagine e 12 punti che contiene una lunga serie di proposte per Figc, governo, Uefa e Fifa: dalla piena indipenza degli arbitri al salary cap.Il vertice di venerdì a Roma tra i manager di Inter, Juventus e Milan con Gabriele Gravina ha avuto effetti travolgenti all'interno della Lega. Hanno appunto manifestato la disponibilità a ridurre il numero delle squadre in Serie A, rinunciando al diritto di intesa per la A: in pratica, si legge, non servirebbero più 14 voti in seno alla Lega per il cambio di format. Da qui, la reazione degli altri club.Si racconta infatti di una lite memorabile tra il presidnete della Lazio, Claudio Lotito e l'avvocato dell'Inter, Angelo Cappellini. In particolare, nel mirino dei presidenti è la figura di Beppe Marotta, non oltre ad essere l'ad dell'Inter rappresenta tutte le società all'interno del consiglio federale. Motivo per cui nella giornata di domani, riporta il quotidiano, gli verrà chiesto in assemblea di rassegnare le dimissioni dalla carica.