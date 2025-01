Corriere della Sera - Nainggolan arrestato in Belgio per traffico internazionale di droga

AFP/Getty Images

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Radja Nainggolan - ex centrocampista di Inter e Roma - sarebbe stato arrestato in Belgio con la grave accusa di traffico di droga. Il calciatore belga, in questo momento posto sotto interrogatorio. Il classe 1988, in questo momento, veste la maglia del Lokeren, ma sarebbe appunto finito al centro di un'indagine riguardante le importazioni di cocaina dal Sud America. Solamente venerdì scorso, Nainggolan aveva segnato il suo primo goal con la sua nuova squadra, mentre ora si trova alle prese con una delicatissima vicenda giudiziaria che l'ha portato addirittura all'arresto per un fatto relativo alla criminalità organizzata.