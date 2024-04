Un nome caldo per la panchina della Juventus nella prossima stagione è certamente quello di. L'attuale tecnico del Bologna però ha moltissime estimatrici, non soltanto la Vecchia Signora, ci sarebbero anche pretendenti estere ed il Bologna che vorrebbe trattenerlo fino al 2026. Come riferisce oggi il Corriere della Sera però sull'ex centrocampista dell'Inter ci sarebbe l'interesse anche del Milan che è alla ricerca di un sostituto di Stefano Pioli e potrebbe provare a superare la concorrenza.