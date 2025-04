Corriere della Sera - L'Inter voleva giocare con la Roma a maggio: sul tavolo anche le squalifiche di Bastoni e Mkhitaryan

Getty Images

Inter-Roma, il retroscena: i nerazzurri volevano giocare a maggio

Alla fine Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15, ovvero il giorno dopo a quando era inizialmente in programma. Si tratta infatti di una delle tre partite della Serie A che dovevano disputarsi sabato 26 aprile e che sono state posticipate per i funerali di Papa Francesco. Per arrivare alla decisione finale però sono servite molte ore con cambi di scenari continui.L'Inter, come riferisce il Corriere della Sera,appena si fosse aperta una finestra disponibile. Le date in questione erano in particolare il 14 maggio (se l'Inter non avesse dovuto giocare la finale di Coppa Italia) o il 21 maggio, poco prima dell'ultima giornata di campionato. C'è anche chi ha fatto notare, aggiunge il Corriere, che non sarebbe stato corretto far scontare la squalifica dicon il Verona il 3 maggio prossimo invece che contro i giallorossi.

, permettendo quindi all'Inter un giorno in più di riposo prima della trasferta contro il Barcellona (mercoledì 30 aprile). Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, dopo aver sentito Simone Inzaghi, si legge, ha preferito rinunciare rispettando il lutto. La sensazione, commenta Il Corriere della Sera, è che l'Inter abbia declinato l'offerta per non finire vittima di polemiche su presunti favoritismi.