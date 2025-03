Corriere della Sera - L'esonero di Thiago Motta deciso dopo gli ultimi colloqui

AFP or licensor

Le parole di, in cui confermava la scelta di andare avanti conerano solo per provare a calmare la situazione nelle ore successive in attesa delle valutazioni che poi la società avrebbe fatto nei giorni seguenti avendo a disposizione il tempo necessario visto la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali.Così in effetti è stato, perché fin dalle ore dopo a Fiorentina-Juve, sono iniziate le riflessioni, o meglio, ne erano già state fatte sulla posizione dima sono proseguite in maniera sempre più concreta.

Per Thiago Motta, riferisce il Corriere della Sera, "sono state fatali le Idi di marzo, tra Atalanta e Fiorentina, due sconfitte e sette gol subiti", aggiungendo che ", prima della sfida di sabato sera, contro il Genoa. Del resto, tenere in panchina l’italo brasiliano da dead man walking non avrebbe molto senso, e neppure mostrerebbe serietà da parte del club e rispetto per il tecnico".Anche e soprattutto per questo motivo c'è stata l'accelerata in queste ore, con l a fumata bianca per Tudor. Il tecnico croato è pronto a tornare a Torino, già in serata può raggiungere la città che lo ha visto protagonista per molti anni da giocatore. Dall'altra parte, c'è la fine del progetto legato a Thiago Motta, che, si legge, è stata una rivoluzione che s’è troppo presto interrotta, tra una catena scoraggiante di infortuni (da Bremer a Cabal, passando per mille acciacchi quotidiani) e un feeling tra squadra e tecnico che quasi mai s’è annodato. Da coerente hombre vertical, Thiago è stato a casa Juve come già s’era mostrato a Bologna".