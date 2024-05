Sono anni che il lavoro di Cristiano Giuntoli è apprezzato per la sua capacità di tenere i conti in ordine, di comprare bene e vendere ancora meglio. Ma chi è Cristiano Giuntoli, il direttore tecnico della Juventus, capace di far saltare i nervi a Massimiliano Allegri? Giuntoli è molto di più, nel bene e nel male.Se è vero chelo ha mandato via in modo plateale e sguaiato dal campo dopo la vittoria della Coppa Italia, è altrettanto vero che l'applauso a mani alte di, rivolto all'allenatore davanti a decine di telecamere, è stata una provocazione evidente. Tra toscani, nessuno lascia passare nulla all'altro, ma c'è chi regge la pressione e chi no. Ne scrive il Corriere della Sera.