Tottenham, i consigli di Paratici: l'assalto a Ederson

Paratici squalificato ma attivo: i retroscena

La rivincita di Paratici

L'ex direttore sportivo della Juventus, Fabio, squalificato per 30 mesi dalla giustizia sportiva per l'inchiesta sul club bianconero, continua ad essere molto attivo sul fronte Tottenham. L'ultima "dritta" l'ha data ad inizio del mercato invernale per l'acquisto didal Genoa, giocatore che lui conosce bene essendo cresciuto a Torino quando ancora Paratici era in società. E adesso, scrive il Corriere Torino, pare aver suggerito di mettere gli occhi su Ederson.Il centrocampista dell'Atalanta è un obiettivo di mercato anche della Juve, che già in questa sessione ha chiesto informazioni per lui. Non è il primo nome che i bianconeri cercano in casa bergamasca, visto che in cima alla lista c'è Koopmeiners, ma comunqueresta un profilo che piace, così come a Paratici.Paratici, in questi mesi, ha preso aerei, visto partite e scovato giocatori, quello che ha sempre amato fare. Così, pur senza alcun contratto, alè una voce piuttosto ascoltata, da consigliere dello storico presidente Daniel Levy. Non può rappresentare un club in riunioni di calcio, andare negli spogliatoi dopo la partita, firmare contratti e trattare con agenti e giocatori. Le stesse limitazioni di Federico Cherubini alla Juve, almeno fino a maggio, quando gli scadrà la squalifica.L'ex dirigente della Juve però, già alla ripresa della Premier League era presente in tribuna, dove i tifosi gli chiedevano selfie e autografi, il mondo Spurs lo apprezza, come se non se ne fosse mai andato veramente. Tra acquisti passati e consigli seguiti, in pratica, metà squadra l'ha fatta Paratici. Ed ora che le cose stanno andando abbastanza bene (il Tottenham è quinto in Premier), i tabloid parlano di una sua rivincita.