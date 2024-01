"Simone Inzaghi non ha bisogno di togliersi la giaccia e lanciarla in aria recitando un copione e non è nemmeno uno che ingaggia duelli corpo a corpo con l'arbitro o con i suoi assistenti", scrive il Corriere della Sera, con un riferimento anche d Allegri. Il quotidiano parla del momento che sta vivendo il tecnico dell'Inter. Ad aprile Inzaghi compie 48 anni, gli stessi che aveva Massimiliano Allegri nel 2015, quando ha vinto il primo campionato con la Juve. Il bilancio dice sei scudetti a zero per l'allenatore della Juve, ma Inzaghi ora sembra maturo e pronto per vincere. L'ex allenatore della Lazio è sempre più focalizzato sull'obiettivo.