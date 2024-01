Il Corriere della Sera fa un punto sul campionato e sulla lotta scudetto tra Juventus ed Inter, sempre più avvincente. In particolare, si parla della "partita fantasma" che può essere la svolta del campionato, anche più dello scontro diretto tra le due squadre il 4 febbraio. Come è noto, lo scudetto, si può perderlo in albergo il sabato pomeriggio ma anche in un campo in un altro giorno feriale ad esempio in un mercoledì sera. Accadde all'Inter il 27 aprile 2022, a Bologna, in un recupero più volte rinviato che finì 2-1 per i rossoblù. Alla fine del mese di febbraio, di nuovo in un mercoledì, l'Inter affronterà l'Atalanta che sarà il recupero della ventunesima giornata di Serie A, quella che si disputa in questo week end. All'andata, la differenza tra Juve ed Inter l'ha fatta proprio la trasferta di Bergamo. Chissà, se quella sfida diventerà ancora decisiva per il campionato.