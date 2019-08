Khedira, Dybala e Sarri: la Juve in mezzo al guado. Lo scrive il Corriere della Sera, che spiega: "Obiettivo cessioni. Ferragosto dedicato al taglio degli esuberi per la Juve, che dopo aver investito 141 milioni sul mercato deve sfoltire un gruppo al momento extralarge. La composizione della lista Uefa per la Champions League imporrà sacrifici anche dolorosi. Ci sono ancora cinque giocatori in eccesso (con Pellegrini ormai diretto al Cagliari) e i bianconeri si trovano ad affrontare un momento di impasse, stretti tra la necessità di vendere (ma di non svendere), la volontà dei giocatori, che in molti casi sta frenando le manovre della società, e gli auspici di Sarri, che vorrebbe tenere i giocatori che considera adatti per la semina della sua filosofia di gioco. Il caso principale è legato a Dybala. Sarri lo vorrebbe inserire nell’attacco bianconero come finto centravanti o come trequartista dietro le due punte ma la Joya resta sul mercato in attesa delle mosse del Paris Saint Germain. Con l’addio ormai prossimo di Neymar, i parigini potrebbero pensare a Paulo come sostituto. Andrà davvero così?".