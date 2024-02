Juve, la differenza la fanno Vlahovic e Higuain

Due giorni doporimangono le sensazioni di una partita che i bianconeri hanno perso, forse senza giocarsela fino in fondo, mostrando nuovamente difficoltà e limiti che già tante volte si erano palesati nella seconda avventura di Massimiliano Allegri a Torino. E Il manifesto programmatico del quarto posto: se comprensibile per i libri contabili, inizia ad alimentare brusii dal loggione dello spogliatoio, riferisce il Corriere della Sera.La Juve, infatti, partecipa sempre per vincere, le partite e i campionati. Di più, se hai chi ha giocato la finale del Mondiale, nazionali e un centravanti da 80 milioni di euro, ovveroAnche se ci sono concorrenti che, con il tempo, sono diventati più forti e favoriti, come lo stesso Allegri ha ribadito nel post gara.Dopodiché, prosegue il quotidiano, c’è stata abbuffata di imprevisti nella stagione della Juve. Dalle scommesse di Fagioli al doping di Pogba, passando per gli acciacchi di Chiesa, da hombre del partido a ombra di troppe partite. Un estimatore di Allegri, a casa Juve (ce ne sono), riassume: "Stop digol e vittoria per 0-1, a Napoli, dicembre 2017; stop di Vlahovic, palla fuori e 1-0 Inter, semplice", forse troppo.