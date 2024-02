Juventus, Thiago Motta al posto di Allegri?

Stando alle ultime evoluzioni di casa Juventus, si ha l’impressione che ci siano spifferi sempre più insistenti attorno alla figura di Thiago Motta, allenatore del Bologna che sta sorprendendo tutti. Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, lo scenario si è arricchito di un capitolo molto importante negli ultimi giorni: una prima presa di contatto, una telefonata appunto, con l’entourage del tecnico italo-brasiliano. Forse l’esponente più convincente della nouvelle vague in Serie A, quello che sembra essere quello più pronto per il grande salto.Prima di tutto però, bisognerà capire il futuro di Massimiliano Allegri , che ha un contratto con la Juventus fino al 2025. Gli scenari sono ancora aperti e se ne riparlerà più avanti. Di sicuro, tra i profili che Cristiano Giuntoli, e chi sta sopra di lui, valutano, c'è Thiago Motta. Sull'ex nazionale italiano va segnalato l'interesse pure dei rossoneri per il dopo Pioli - ma resiste la forte suggestione che conduce ad Antonio Conte - oltre al Paris Saint-Germain del grande amico Nasser Al-Khelaifi,