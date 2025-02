Corriere della Sera – Juventus, Thiago Motta divide lo spogliatoio: ‘A volte sembra Guardiola’, ‘Non sai cosa aspettarti’

Getty Images

, come è normale che sia dopo una delusione così cocente. Mancanza d’equilibrio? No, semplicemente questa è la Juventus . Non basta una vittoria contro l’Inter per risollevare un stagione, “la vittoria più importante è la prossima”: così è e così è sempre stato. E, allora, dopo aver mancato malamente il primo obiettivo stagionale è arrivato il tempo dei primi bilanci. Non definitivi, non netti: ma è il momento di guardarsi indietro e capire cosa si è costruito, quale direzione si è presa.

Thiago Motta Juve, il pensiero di Danilo

Thiago Motta divide lo spogliatoio

“Manca una figura come Andrea Agnelli”

Come racconta questa mattina il Corriere della Sera, dalle parti della Continassa c’è delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ma non disperazione. Si guarda soprattutto in avanti:che resta fondamentale per il progetto sportivo e per la sostenibilità di questo.Il quotidiano in edicola oggi, però, racconta anche alcuni retroscena dallo spogliatoio sul rapporto tra Thiago e la squadra.Danilo, pur riconoscendo che Thiago sia un ottimo allenatore, aveva espresso alcune perplessità riguardo alle modalità comunicative adottate dal tecnico. Il difensore non era convinto del modo in cui Thiago si relazionava con i giocatori, e non solo per quanto riguardava lui personalmente, ma anche per il clima generale all'interno dello spogliatoio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Danilo riteneva che la gestione della comunicazione fosse un aspetto fondamentale per mantenere un gruppo unito e motivato, ma nel caso specifico avvertiva una certa distanza nei rapporti tra l'allenatore e la squadra. Questo avrebbe generato dubbi e incertezze tra alcuni giocatori.Da qui nascono impressioni contrastanti tra gli stessi giocatori, che oscillano tra estremi opposti, tra zenith e nadir. Da un lato, alcuni vedono in lui un potenziale fuoriclasse della panchina, capace di intuizioni tattiche straordinarie, al punto da paragonarlo a un giovane Guardiola. Dall’altro, però, c’è chi fatica a comprenderne le scelte, trovandolo imprevedibile e poco leggibile nelle sue decisioni. «Per certe intuizioni pensi possa essere il nuovo Guardiola», commentano alcuni, mentre altri sottolineano l'incertezza che spesso lo accompagna: «A volte non sai mai cosa aspettarti, anche per la formazione che farà giocare».Un'altra voce si leva dallo spogliatoio, evidenziando un'assenza significativa: manca una figura di riferimento "alla Agnelli", qualcuno capace di essere presente costantemente, non solo come presidente o amministratore delegato, ma anche come punto di riferimento per la squadra. Tuttavia, è chiaro che né Ferrero né Scanavino possano ricoprire quel ruolo, essendo stati chiamati principalmente per ristrutturare la contabilità del club. E proprio quella contabilità sarà il fattore decisivo nel determinare il futuro di tutti, sottolinea ancora il Corriere della Sera.