Il posticipo tra Napoli e Juventus getta anche una luce sinistra sui due allenatori. Da una parte il neofita Francesco Calzona e dall'altra Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus è uscito allo scoperto nella conferenza stampa di vigilia: "Quando la Juve avrà deciso come intende muoversi, me lo farà sapere". Come dire, chiedete a loro. Sull'argomento, Cristiano Giuntoli ha più volte confermato la volontà di proseguire con Allegri anche se, scrive il Corriere della Sera, al di là delle parole, certezze non ce ne sono. I risultati di questi tre mesi, compresa la Coppa Italia, in cui la Juventus si trova in semifinale, chiariranno molti misteri.