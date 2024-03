Le ultime notizie su Juve-Genoa



L'imprevisto

OR torna LIVE subito dopo Juventus-Genoa: la diretta a partire dalle 14.35 con tutte le ultime notizie, le analisi e le pagelle della sfida. Con Antonio Romano ci sarà Marcello Chirico. Dall'Allianz Stadium, Cristiano Corbo.

Per affrontare le sfide nel campo del rendimento, che hanno visto la Juventus ottenere solo sei punti nelle ultime sette partite , risultato superato in negatività solo da quattro squadre,"Ho avuto un colloquio con la squadra e insieme abbiamo deciso di prolungare il nostro ritiro di una serata in più, sia venerdì che ieri, presso la Continassa", spiega l'allenatore bianconero. "Non si tratta di una punizione, ma di un momento di assunzione di responsabilità. Sappiamo di avere degli obiettivi da raggiungere, come la Champions League e la finale di Coppa Italia". L'incontro tra Juventus e Genoa , fissato a mezzogiorno all'Allianz Stadium, diventa un banco di prova cruciale per la Juve in fase di crisi. Allegri sottolinea l'importanza della partita: "Quando si respira questa atmosfera, la parola d'ordine è essere ottimisti. Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro e la decisione di rimanere in ritiro è stata presa consapevolmente per l'importanza dell'incontro".Il Bologna si avvicina, distante solo quattro punti dalla Juventus, ma la vera sfida è il raggiungimento dei posti validi per la Champions League, con l'Atalanta a meno 10 e la Roma a meno 11. Sul fronte del rinnovo del contratto, Allegri resta calmo: "Non è il momento di discutere del mio futuro contrattuale. Ho ancora un anno di contratto e sono tranquillo. Dobbiamo rimanere concentrati sugli obiettivi".Il recupero di Vlahovic è positivo, ma la Juve dovrà fare a meno di Milik per almeno due settimane, a causa di un infortunio al muscolo dell'adduttore sinistro. Tuttavia, c'è una nota positiva con il ritorno in squadra di Mattia De Sciglio, dopo un lungo periodo di infortunio al ginocchio destro.Il Genoa, guidato da Alberto Gilardino, è determinato a sfidare la Juventus con coraggio e determinazione, come hanno dimostrato contro l'Inter a Milano, nonostante la sconfitta 2-1. Con dieci partite ancora da giocare, l'obiettivo è mantenere la coesione del gruppo e lottare fino alla fine. Ne scrive il Corriere della Sera.