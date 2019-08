"Rodaggio e difficoltà", questo il titolo de Il Corriere della Sera che presenta la partita della Juventus contro il Parma: ​"Il clima che si è venuto a creare attorno alla Juventus è nuovo, come il campionato che inizia. O almeno riporta a ricordi lontani, al secondo anno di Conte, squalificato per quattro mesi o al primo di Allegri, arrivato tra insulti e lanci di uova. L’assenza per malattia di Maurizio Sarri, però, a differenza delle altre due criticità superate sempre di slancio a Torino si unisce alle nebbie del mercato ancora presenti attorno alla squadra, che resta «una delle più forti d’Europa», come ha sintetizzato il vicepresidente Pavel Nedved alla vigilia del debutto di oggi a Parma. Una squadra che però ancora non sa con precisione chi è dentro e chi è fuori dal gruppo".