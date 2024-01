Rischia di esserci una vera rivoluzione per le panchine delle big di Serie A. La Roma ha appena esonerato Mourinho con De Rossi al suo posto ma senza certezze di rimanere. Il Napoli cambierà nuovamente in estate e anche Stefano Pioli non è saldo sulla panchina del Milan. E Allegri? Dopo essere stato sommerso di critiche per il non gioco, rispetterà l'accordo con la Juventus o saluterà in anticipo? Occhio nel caso a Raffaele Palladino, allenatore del Monza, destinato ad una big. Lo riporta il Corriere della Sera.