Inter-Juve, la top 11: ecco la super formazione

Inter-Juventus, ovvero la sfida tra le due migliori squadre italiane. Lo dicono i numeri e il rendimento, visto che nessun'altra è riuscita a tenere il passo di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. I nerazzurri sono avanti con 54 punti in 21 partite, uno in meno per la Juve che però ha giocato una gara in più.Chi sono i migliori undici considerando le rose di Inter e Juventus? Ha provato a dare una risposta a questa domanda il Corriere della Sera, che ha confrontato le squadre formando poi una super formazione, ovviamente partendo da quel 3-5-2 che sia Inzaghi che Allegri hanno utilizzato senza mai cambiare in stagione. Ecco perché mai come in questo caso, il confronto tra le due rose si può fare. In totale, alla fine, "vince" l'Inter con sei giocatori presenti su 11. CLICCA SU GALLERY IN ALTO PER VEDERE LA TOP 11 DI INTER-JUVE