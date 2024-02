Eredità Agnelli, l'indagine si allarga fino al 2003

Si è svolta nella giornata di ieri la prima udienza nell'inchiesta portata avanti dagli inquirenti riguardo alla presunta "dichiarazione fraudolenta" nelle denunce dei redditi del 2018 e 2019 di Marella Caracciolo. John Elkann , numero uno di Exor, è indagato per “dichiarazione fraudolenta” in concorso con il commercialista della famiglia Agnelli (e attuale presidente della Juventus),, insieme al notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen, incaricato di gestire l’eredità di Donna Marella.Il Tribunale del Riesame, riferisce il Corriere della Sera, ha discusso il ricorso della difesa in merito alle perquisizioni ordinate dalla procura nell’inchiesta che ruota intorno all’eredità diIl tribunale dovrà prendere una decisione entro sabato. Per la Procura la Procura, si tratta di una complessa strategia evasiva radicata nel tempo, almeno fino alla morte di Gianni Agnelli nel 2003. Pertanto, è legittimo esaminare documenti per trovare prove. Dall'altra parte, l'avvocato Paolo Siniscalchi, difensore diinsieme a Federico Cecconi e Carlo Re, ha affermato al termine dell’udienza: "Abbiamo criticato sostanzialmente la motivazione di questo decreto perché l’abbiamo trovata così generica da aver legittimato l’acquisizione di materiale che non ha nessuna attinenza con l’oggetto dell’indagine".

L’indagine coordinata dal Procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Marchetti sembra estendersi nel tempo, partendo dall’esposto di Margherita Agnelli. I magistrati, riferisce il Corriere della Sera, ritengono che la presunta frode abbia origini nel passato. "Vogliamo che i magistrati lavorino in massima tranquillità e da parte nostra siamo estremamente tranquilli perché alla fine penso che l’esito di questa vicenda sarà favorevole. Molto rumore per nulla", ha aggiunto poi l'avvocato Siniscalchi.