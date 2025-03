Corriere della Sera - Dal calcio visionario di Thiago Motta a quello pratico di Tudor: rivoluzione epocale

"La Juve manda un segnale di forza, compattezza e maturità. Vince contro il Genoa una partita sporca e si rimette a caccia del quarto posto,La Juve è malata, nessuno può negarlo dopo le rumorose sconfitte contro Atalanta e Fiorentina e la medicina migliore è la prodezza decisiva del genietto Yildiz", così inizia il commento sul Corriere della Sera della vittoria dei bianconeri contro il Genoa per 1-0, firmata appunto dal turco classe 2005.

Juventus, da Thiago Motta a Tudor: rivoluzione epocale

La Juventus si accontenta di piccoli passi in avanti, "concretezza, umiltà, attenzione. I bianconeri non sono scintillanti ma seri, con Motta la Juve dava l'impressione di non credere in quello che faceva", scrive il quotidiano, che aggiunge: "nel nuovo corso i bianconeri si sforzano di rimanere sempre connessi, èDella Juve vista con il Genoa piace l’intensità, lo spirito di sacrificio e il pressing. A dimostrazione di questo, c'è il dato sui duelli aerei vinti e i contrasti riusciti, molto alto e decisamente superiore a quello contro la Fiorentina nell'ultima partita di Thiago Motta.Novanta minuti in cui la squadra di Tudor non ha creato molto e ha faticato in alcune situazioni di gioco, pur alla fine meritando senza dubbi i tre punti. D'altronde il tecnico croato ha potuto allenare la squadra al completo solo per tre giorni. "Se lo spettacolo offerto non è granché bisogna tenere conto delle difficoltà del cambiamento", si legge, ". Lo stesso tecnico croato ha parlato non solo di cambio di modulo ma proprio di cambio di stile, sottolineando le diverse richieste rispetto al passato. Intanto conta aver dato un segnale; la Juve, dopo essere precipitata all’inferno, torna alle vecchie e buone abitudini: vincere è l’unica cosa che conta".