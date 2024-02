L'avventura di Romelu Lukaku alla Roma potrebbe presto termianre. Il prestito dell'ex Inter scade a giugno. Il Chelsea ha inserito una clausola rescissoria da 43 milioni di euro, impensabile per una Roma non qualificata in Champions League e comunque da valutare dopo il rientro di Tammy Abraham a marzo, che al contrario del belga, è di proprietà del club. A giugno chi lo prenderà? Si domanda il Corriere della Sera. La Juventus intanto, ha già preso una posizione sull'eventuale opportunità di ingaggiare Lukaku in estate, come vi abbiamo raccontato.