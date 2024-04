Il desiderio di Allegri prima di chiudere la storia con la Juventus

Se fosse veramente la sua ultima storia con la, Massimilianola vorrebbe conclusa con successo, come nella serie Netflix, alzando la Coppa Italia - primo trofeo del suo ritorno - e garantendo la qualificazione alla Champions League, l'obiettivo richiesto dal club. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.Questa spiegazione è diventata un mantra negli ultimi mesi, riflettendo l'ossessione di tutti aper il bilancio. "Abbiamo conquistato anche la Supercoppa e questo è importante per la società, anche a livello economico", ha affermato l'allenatore dopo aver ottenuto il passaggio alla finale all'Olimpico. Oltre agli impegni sul campo e agli incassi, si aggiungerà anche il Mondiale per club.Ogni altra risposta è ormai bandita dalle sue, soprattutto se riguarda il futuro. La posizione di Allegri è ferma:Una posizione blindata finché si è in lotta sul campo, difendendo squadra e allenatore. Tuttavia, Allegri ha ancora un anno di contratto.Di certo, l'unico punto fermo è, boss dell'area tecnica, secondo l'investitura pubblica di, azionista di maggioranza (Exor). Sullo sfondo rimane la complessità della stagione, come indicato dallo stesso Allegri. Finora, il rendimento in campionato è stato inquietante: 18 punti in 14 partite, eguagliando il record negativo del 2009/10, dopo essere rimasti a -2 dall'Inter.Le ultime stagioni di Allegri sono state radicalmente diverse dal quinquennio trionfale, comprensibile per varie ragioni, ma non esauriscono le spiegazioni per i troppi flop. Ci sono state critiche, fratture nel tifo e discussioni su possibili alternative, come Thiago Motta. Nonostante il Bologna abbia un rinnovo pronto per il tecnico, Allegri attende, con l'obiettivo di concludere la sua esperienza allacon successo.