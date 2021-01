Grande impatto col calcio italiano per Felix Correia. L'esterno d'attacco portoghese classe 2001 arrivato dal Manchester City nell'ultimo mercato ha totalizzato 5 gol e 4 assist in 16 presenze in Serie C con l'Under 23 di Lamberto Zauli. Il giocatore potrebbe fare presto il salto di categoria: Correia infatti è entrato nel mirino del Pescara e piace anche all'Empoli. Due club ambiziosi che puntano in alto, e che stanno pensando al portoghese della Juve Correia come rinforzo di gennaio.