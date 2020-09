Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve sta riscontrando diverse problematiche nell'arrivare a Joaquin Correa della Lazio. Nel corso di Sky Calcio Show, è emersa infatti la poca voglia dei biancocelesti di privarsi della mezzapunta, nonostante la voglia - confermata - dei bianconeri di procedere con la trattativa. L'eventuale arrivo di Pereira? Servirebbe soltanto per arricchire la rosa. L'anno scorso, del resto, la Lazio non aveva tanti ricambi in tutti i ruoli per competere fino alla fine, invece quest'anno con la Champions e con la voglia di lottare per lo scudetto fino all'ultimo c'è bisogno di aumentare la qualità in tutti i reparti. E di non cedere un giocatore alla diretta concorrenza.