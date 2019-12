L'attaccante della Lazio Joaquin Correa parla ad Al Arabiya alla vigilia del match di Supercoppa contro la Juventus: “Sarà una finale di altissimo livello. La nostra vittoria in campionato non conta, quella è ormai alle spalle. Ma siamo pronti ad un’altra bella partita con la voglia di imporre il nostro calcio. Ora siamo tutti uniti, giocare insieme da due stagioni aiuta molto. Dobbiamo continuare su questa strada"



SU INZAGHI E LA JUVE - “Ci aiuta molto, stiamo provando cose nuove e siamo più liberi mentalmente. La Juve ha tanti giocatori pronti a giocare la Supercoppa ed è abituata a scendere in campo ogni tre giorni come noi. Non penso sia un problema. Pensiamo a fare il nostro, vogliamo regalare gioie ai nostri tifosi. Immobile? Importantissimo per la Lazio, ci aiuta tanto. Non è solo un attaccante che segna e basta, ma dà una mano anche in fase difensiva. In attacco è devastante, ecco perché cerchiamo sempre di metterlo nelle migliori condizioni di segnare”.



DYBALA - “Lo conosco da quando eravamo piccoli e ho un grande rapporto con lui. Parliamo di un calciatore fantastico che rispetto”.