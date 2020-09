Tra i nomi in orbita Juventus per l’attacco è spuntato a sorpresa anche Joaquin Correa, seconda punta della Lazio, partener del gol di Immobile. Ma fino a questo momento, il presidente biancoceleste Claudio Lotito pare non sentirci e rifiutare tutto. Come riporta Il Messaggero, i bianconeri avrebbero inoltrato un’offerta da 6 milioni di euro per il prestito biennale più 50 per l’obbligo di riscatto. No del numero uno della Lazio, che vuole tenersi stretto il proprio talento ex Siviglia e Sampdoria.