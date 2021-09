La Juventus avrà un gran daffare per provare a rivincere lo scudetto dopo la fine, lo scorso anno, del ciclo di titoli consecutivi. E una delle pretendenti principali naturalmente è l'Inter già campione d'Italia, che ha nel Tucu Correa uno degli elementi nuovi della rosa. Queste le parole del centravanti argentino a Dazn: "Dobbiamo puntare a vincere ogni partita.Dare nomi di due o tre di queste sarebbe riduttivo, sono tante e nel campionato italiano non si sa mai come va a finire, ma noi siamo fiduciosi".