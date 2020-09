1









Joaquin Correa è il nuovo obiettivo della Juventus per l'attacco. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, in caso di cessione dell'attaccante, Lotito avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Stephan El Shaarawy, ex Roma e accostato anche alla Juventus, che nelle ultime ore è stato pizzicato proprio a Formello per un incontro con i dirigenti della Lazio. "Il Faraone" vuole tornare in Italia, anche in prestito, per giocarsi le sue carte in vista dell'Europeo per il quale vuole essere convocato.