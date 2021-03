Joaquìn Correa ha portato in vantaggio la Lazio all'Allianz Stadium contro la Juventus, sfruttando un errore in retropassaggio di Kulusevski. Un gol che ha tenuto davanti i biancocelesti fino al gol bianconero che porta la firma di Rabiot. Queste le parole di Correa nell'intervallo a Dazn: "Abbiamo iniziato davvero molto bene, abbiamo tenuto palla e costruito diverse occasioni. Poi ci siamo abbassati un pochino, loro prima non hanno trovato spazi ma poi sono riusciti a pareggiare. Nel secondo tempo noi dobbiamo continuare a lottare."