Una notte da stella. Joaquín Correa si è preso i riflettori dell'Olimpico in una serata che era coma una finale. La Lazio ha strapazzato il Milan 3-0 e lui ha messo la firma per ben due volte (aveva anche mandato in porta Lazzari nel gol poi annullato). Il Tucu ha sempre colpito tutti per il suo talento, ma pecca di discontinuià e troppo spesso si oscura. Ma quando c'è tutto cambia. E questa sembra essere l'unica qualità mancante per il salto di qualità definitivo. E in futuro? LA JUVE - Il nome di Correa è stato accostato alla Juventus nei mesi scorsi. Come riporta Calciomercato.com, Pirlo apprezza molto le qualità del classe 1994, un profilo che potrebbe integrarsi bene sia con Morata che con Cristiano Ronaldo. Per Lotito, Correa è l'unico tra i big della rosa che può essere sacrificato sul mercato ma serve un'offerta importante, superiore ai 35 milioni di euro. Nel suo contratto c'era una clausola da 80 milioni, non più valida. Ora bisognerà trattare direttamente con la dirigenza biancoceleste.