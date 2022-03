Il patron del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato del futuro del terzino di propietà della Juventus Pietro Beruatto, ammettendo che la società toscana è intenzionata a riscattarne il cartellino. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Telegranducato.



'Noi eserciteremo sicuramente il nostro diritto, il che significa che il cartellino del giocatore potrebbe diventare di nostra proprietà, cosa di cui saremmo bene felici dato che stiamo parlando di uno dei prospettivi più importanti d’Italia per il ruolo di terzino sinistro. In entrambi i casi realizzeremmo un’operazione decisamente significativa: nella prima eventualità, infatti, acquisiremmo uno dei talenti più importanti del calcio nazionale, nella seconda realizzeremmo un’entrata molto significativa da reinvestire per continuare a rinforzare la squadra'.