Bernardo Corradi parla di se stesso e del calcio italiano ai microfoni di Sky Sport. Un passaggio dedicato anche ai giovani del nostro calcio, con una menzione speciale per due bianconeri, i talenti del futuro e i più simili alla coppia Fiore-Corradi. Ecco le sue parole: "Fagioli e Petrelli, entrambi della Juve. Vivono in simbiosi, si prendono sempre in giro. Fagioli è un talento assoluto in Italia, uno dei migliori, che ha una visione di gioco incredibile. Ed è anche un bravo ragazzo, mi piace tanto. Petrelli invece è più un cinghialone come me, è più tecnico di quanto lo fossi io, però se avesse un unghia del carattere e della voglia di attaccare il primo palo... Io oggi gli attaccanti centrali li giudico da questo, oggi non ce n'è uno che sa fare bene il fondamentale del colpo di testa. Non lo insegnano più. Se facesse 7-8 mesi a casa mia glielo farei imparare bene. C'è un amico a cui ho montato un palo in salotto e gli faccio attaccare il primo palo quando passa di là".