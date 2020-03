Quest'anno Luca Zanimacchia ci ha fatto vedere tante prodezze in campo, ma il gol più bello l'ha fatto in questi giorni



Dona insieme a lui e alla Juventus https://t.co/y9Q67E4JVk#DistantiMaUniti #LiveAhead pic.twitter.com/pTMNpNBgco — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 20, 2020

Anche l'esterno della Juventus Under 23 Luca Zanimacchia partecipa alla raccolta fondi lanciata da Juventus per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. Questo il messaggio dell'Under bianconera su Twitter:ha scritto la Juve. Questo il suo messaggio: "Anche io insieme alla Juventus sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte, dai anche tu il tuo contributo, dimostriamo a tutti che siamo distanti ma uniti".