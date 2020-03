David Chiodo, preparatore atletico professionista, ha parlato così a Calciomercato.com delle possibili ripercussioni che ci sono per i giocatori, di fronte ad un periodo di pausa forzato come questo. Particolare attenzione, infatti, andrebbe a chi sta ancora recuperando da un'infortunio, contrariamente a quanto si possa immaginare. Le attenzioni del caso, in casa Juve, vanno quindi su Merih Demiral, che sta facendo il percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato. Ecco le parole sul caso infortunati: "Problemi? ​Paradossalmente li possono avere gli infortunati. Se è vero infatti che questa lunga sosta ne favorisce il recupero senza perdere partite, è altrettanto vero che non possono lavorare a stretto contatto con fisioterapisti e riatletizzatori".