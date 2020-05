Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da zidane (@zidane) in data: 11 Mag 2020 alle ore 1:44 PDT

Zinedine Zidane dirige l'allenamento del Real Madrid in mascherina. In Spagna sono ripresi gli allenamenti delle società professionistiche ed il tecnico delle Merengues ha postato su Instagram una foto con la mascherina al centro di allenamento. Nessun commento da parte del francese che si è limitato a postare l'emoji di un pallone da calcio. Come dire: 'Mi sei mancato'. Il Real Madrid, tra l'altro, potrebbe riprendere le partite di Liga giocando le ultime sei non al Bernabeu ma al centro di allenamento di Valdebebas.