Luigi Zanda, deputato del Partito Democratico, è intervenuto a Repubblica mostrando una possibile soluzione agli enormi problemi economici che l'Italia affronterà dopo la crisi dovuta al Coronavirus: "Se l'Europa non ci aiuta il premier Conte ha detto che faremo da soli. Ma siccome nessun prestito ci verrà mai concesso senza garanzie. Per far fronte al nostro fabbisogno straordinario senza far esplodere il debito pubblico potremmo dare in garanzia il patrimonio immobiliare di proprietà statale. Almeno per la parte costituita dagli edifici che ospitano uffici, sedi delle grandi istituzioni, ministeri, teatri, musei...". Un esempio? Montecitorio, sede della Camera, o Palazzo Chigi, sede del governo. Chiosa Zanda: "Siamo in guerra. E poi parliamo di garanzia, non di vendita".