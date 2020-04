Luca Zaia, governatore della regione Veneto, ha risposto nel corso di una conferenza stampa alle parole del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca: "Non credo che i veneti che sono soliti andare in vacanza in Campania siano contenti, penso che il presidente De Luca non stia facendo un gran servizio alla sua regione. Sarebbe bello confrontare i tamponi fatti nelle varie regioni e il rapporto con i contagi. Ricordo che noi abbiamo fatto il maggior numero di tamponi dopo la Corea del Sud". De Luca aveva promesso che avrebbe chiuso i confini della Campania qualora le regioni più colpite dal coronavirus, come Veneto e Lombardia, avessero riaperto attività commerciali e non solo.